Brian May dei Queen ha collaborato ad una missione della Nasa

“Sono immensamente orgoglioso di far parte del team di Osiris-Rex”. Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, è anche un astrofisico, e ai microfoni di Nasa Tv non ha contenuto l’entusiasmo per la riuscita della missione spaziale alla quale ha collaborato. Il 24 settembre la capsula rilasciata dalla sonda Osiris-Rex della Nasa ha trasportato nel deserto dello Utah 250 grammi di rocce e polvere raccolti dall’asteroide Bennu, così antichi da essere in grado di rivelare informazioni sulle origini del nostro sistema planetario. Nella ricerca dei più grandi campioni arrivati sulla terra dai tempi delle missioni Apollo sulla Luna, May ha svolto un ruolo fondamentale. Il chitarrista, esperto nella stereoscopia, una tecnica che combina due foto scattate da diverse angolazioni per comporre una scena 3D, ha individuato il luogo adatto alla raccolta dei campioni e privo di rischi di danneggiamento per la sonda. “Non posso essere con voi oggi, vorrei ma sto provando per il tour dei Queen, ma il mio cuore è lì con voi mentre questo prezioso campione viene recuperato. Felice Sample Return Day e congratulazioni a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per questa missione” ha commentato May.