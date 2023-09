Corea del Nord, espulso il soldato americano disertore Travis King

La Corea del Nord ha deciso di espellere Travis King, il militare afroamericano che il 18 luglio aveva disertato attraversando volontariamente la linea di demarcazione militare nel Nord, durante un tour nella zona demilitarizzata tra le due Coree. A riferirlo è l'agenzia sudcoreana Yonhap, che a sua volta cita l'agenzia nordcoreana Kcna.

Scortato all'aeroporto

A luglio scorso Travis King, dopo essere stato in carcere per due mesi a causa di una rissa fra ubriachi in una discoteca e un alterco con la polizia locale di Seul, era tornato in libertà ed era stato scortato all'aeroporto per fare ritorno negli Stati Uniti per un'udienza disciplinare.