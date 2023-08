Usa, Giappone e Corea del Sud, vertice a Camp David

Biden accoglie i colleghi di Tokyo e Seul, due Stati che non si amano, per lanciare un segnale alla Cina

Il presidente degli Stati Uniti , Joe Biden, ha convocato il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per un vertice senza precedenti che ha lo scopo di lanciare un segnale d'unità diretto alla Cina. Tokyo e Seul sono due fedeli alleati di Washington ma i rapporti tra le due potenze industriali asiatiche sono storicamente molto tesi, a causa delle ferite aperte lasciate dalla dominazione giapponese della penisola durante la Seconda Guerra Mondiale. Per la strategia di contenimento perseguita dagli Usa nei confronti di Pechino, è però fondamentale stabilire una relazione più conciliante tra i due partner orientali.

La minaccia di Pyongyang

L'intelligence di Seul ritiene che la Corea del Nord si stia preparando a testare il lancio di un missile balistico intercontinentale in concomitanza con il vertice di Camp David. Secondo l'agenzia Yonhap, il lancio potrebbe far parte di una serie di provocazioni militari di Pyongyang in vista delle esercitazioni congiunte tra le forze armate di Usa e Corea del Sud che inizieranno lunedì e si concluderanno a fine agosto. "Identifichiamo continuamente segni di preparazione per il lancio di un missile balistico intercontinentale, come i frequenti movimenti di propellenti fuori dalle fabbriche di combustibili liquidi", ha affermato, secondo Yonhap, il parlamentare Yoo Sang-Bum, membro della commissione parlamentare sull'intelligence, dopo un vertice con i servizi segreti.