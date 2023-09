Furti al British Museum, online pagina web per recuperare i preziosi

Gli oggetti rubati

La nuova pagina sul sito dell'istituzione londinese non contiene riferimenti specifici degli oggetti scomparsi ma fotografie di reperti simili, tuttora parte della collezione, che possono essere di aiuto a chi si imbatte in preziosi messi illegalmente in vendita, soprattutto sul web. Si tratta di monili in oro, gemme di pietre semipreziose e vetro, come anelli, orecchini, bracciali e collane, provenienti in gran parte dal dipartimento di antichità greche e romane.