Furti al British Museum, recuperati alcuni dei reperti rubati

Gli oggetti rubati

Si stima che il valore delle opere rubate arrivi fino a 80 milioni di sterline e si tratta soprattutto di gioielli, monili in oro e pietre semipreziose. Non erano esposti al pubblico ma facevano parte della vasta collezione dei depositi del museo, accessibile agli studiosi e accademici. Gli oggetti in possesso del British Museum sono scrupolosamente catalogati, spiega Osborne, ed è probabile quindi che i ladri conoscessero bene anche gli oggetti non catalogati. Si teme che molti dei preziosi trafugati siano stati smontati, danneggiati o fusi.