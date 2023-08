Londra, furti al British Museum: il direttore ha deciso di dimettersi

Il direttore del British Museum, Hartwig Fischer, ha deciso di dimettersi dopo la recente serie di furti di manufatti, relativi agli ultimi anni, che hanno coinvolto l’istituzione culturale londinese evidenziando gravi carenze in termini di sicurezza. "La responsabilità di questo fallimento spetta in ultima analisi al direttore", ha riferito Fischer, aggiungendo che il museo "non ha risposto in modo così esauriente come avrebbe dovuto". Lo riporta, tra gli altri, la Bbc.