Separatisti Nagorno Karabakh: morti e feriti in una esplosione

Ci sarebbero vittime "a seguito di un'esplosione in un deposito di carburante vicino alla strada Stepanakert-Askeran", hanno affermato in un comunicato i separatisti armeni, nel territorio conteso tra Armenia e Azerbaigian. L'Ue tenta la mediazione

"Ci sono morti e feriti a seguito di un'esplosione in un deposito di carburante vicino alla strada Stepanakert-Askeran", hanno affermato in un comunicato i separatisti di questa regione senza sbocco sul mare, aggiungendo che "sul posto sono presenti soccorritori e medici".

L'esodo degli armeni

Una marea umana è in queste ore in fuga verso l'Armenia. Migliaia di armeni hanno infatti abbandonato il Nagorno Karabakh, enclave in territorio azero, dopo la violenta offensiva militare della scorsa settimana che ha provocato, in questa regione contesa del Caucaso meridionale, centinaia di morti, feriti o dispersi. Un esodo di massa a pochi giorni dalla fulminea vittoria dei soldati azeri contro le truppe dell'autoproclamata 'repubblica' ribelle, malgrado le rassicurazioni del presidente azero Ilham Aliev, che i diritti degli armeni che rimarranno saranno "garantiti".