Florida, abbattuto l'alligatore ritrovato con resti umani tra fauci

Un alligatore di 13 piedi è stato avvistato con resti umani in bocca in un canale a Largo, in Florida. Il rettile è stato avvistato da Jamarcus Bullard che ha detto di aver visto l'alligatore e un corpo nell'acqua sulla 134esima Avenue North venerdì pomeriggio. "Ho lanciato un sasso all'alligatore solo per vedere se fosse davvero un alligatore. Era come se stesse tirasse il corpo aggrappandosi alla parte inferiore del busto per tirarlo sott'acqua", ha detto alla NBC WFLA di Tampa. L’uomo ha poi iniziato a registrare sul suo cellulare un video e ha contattato le autorità. L'alligatore, un maschio, è stato catturato e portato fuori dall'acqua ed è stato "ucciso umanamente", ha detto l'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas in un comunicato stampa. La vittima è stata pubblicamente identificata sabato come Sabrina Peckham, 41 anni. Si stanno indagando sulle cause e sulle modalità della morte.