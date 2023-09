Scontri tra gang, rapper francese Mhd condannato 12 anni per omicidio

Mondo

Spagna, scontri per l'arresto del rapper Pablo Hasél

È di almeno una cinquantina di persone arrestate e una decina di feriti l'ultimo bilancio delle forze dell'ordine. In strada i supporter del rapper catalano condannato per apologia di terrorismo e oltraggio alla corona per un tweet contro la Casa reale. Un tribunale del nordest della Spagna ha poi confermato una nuova condanna a due anni e mezzo di reclusione

Almeno una cinquantina di persone arrestate e una decina di feriti: questo l'ultimo bilancio degli scontri avvenuti a Barcellona e Madrid tra manifestanti e forze dell'ordine dopo il contestato arresto del rapper catalano Pablo Hasél. Manifestazioni anche in altre città spagnole (Foto: Ipa)

Il cantante è in prigione con le accuse di apologia di terrorismo e oltraggio alla corona dopo un tweet in cui si è scagliato contro la Casa reale iberica. Un tribunale del nordest della Spagna ha poi confermato una nuova condanna a 2 anni e mezzo di reclusione, come riporta l'agenzia di stampa Efe. La nuova sentenza del tribunale di Lleida è legata a un altro processo che lo vedeva alla sbarra per minacce a un testimone in un procedimento contro poliziotti municipali della città catalana (Foto Ipa)