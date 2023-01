Baby Gang arrestato, il trapper condannato a 4 anni e 10 mesi

Nuova condanna per Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang. Il gup Anna Magelli ha pronunciato una sentenza a 4 anni e 10 mesi di reclusione per il giovane trapper, accusato di rapina a mano armata, reato che risale al luglio 2021, a Vignate, in provincia di Milano. Un'assoluzione è arrivata invece per l'accusa di un'altra rapina, avvenuta alle Colonne di San Lorenzo, nel maggio di due anni fa. In questo caso erano accusati anche i colleghi trapper Neima Ezza, al secolo Amine Ez Zaaraoui e Samy Dhahri, 19 anni conosciuto come Samy Free, difesi rispettivamente dai legali Gaia Scovazzi e Robert Ranieli, che hanno scelto il rito ordinario e sono stati mandati a processo. Condannato con rito abbreviato a 4 anni e 10 mesi anche Eliado Tuci, 31 anni.