SpaceX, Musk contro la giustizia Usa per le accuse di discriminazione

Secondo il miliardario è incostituzionale l’azione legale che accusa la sua società di adottare pratiche di assunzione che discriminano i rifugiati e chi cerca asilo: l’azienda afferma che alcune delle posizioni lavorative ricadono sotto le leggi per la sicurezza nazionale che vietano l'assunzione di stranieri. Secondo l’accusa SpaceX avrebbe invece violato l'Immigration and Nationality Act ascolta articolo

Non c’è pace per Elon Musk. Il miliardario ha deciso di far causa al Dipartimento di Giustizia americano definendo incostituzionale l’azione legale per discriminazione avviata contro SpaceX, accusata di adottare pratiche di assunzione che discriminano i rifugiati e chi cerca asilo. L’azienda avrebbe detto agli aspiranti lavoratori che poteva assumere solo cittadini americani o residenti legali permanenti in seguito alle regole federali.

La vicenda Secondo le autorità, SpaceX fra il settembre 2018 e il maggio 2022 ha scoraggiato i rifugiati e coloro che cercavano asilo dal presentarsi per essere assunti, rifiutando le loro richieste e le loro assunzioni a causa del loro status di cittadinanza, in violazione dell'Immigration and Nationality Act. L’azienda respinge le accuse e nella causa contro il Dipartimento spiega che alcune delle posizioni all'interno della società ricadono sotto le leggi per la sicurezza nazionale che vietano quindi l'assunzione di stranieri. leggi anche Twitter-X, Elon Musk rilancia l’idea del social a pagamento

Cosa sappiamo Secondo quanto riporta Forbes, nella causa il Dipartimento di Giustizia ha segnalato un tweet di Musk del 2020 in cui il miliardario afferma che “la legge degli Stati Uniti richiede almeno una carta verde per essere assunti presso SpaceX, poiché i razzi sono considerati armi tecnologiche avanzate”, e un video pubblicato dalla società nel settembre 2016 in cui il fondatore dell’azienda dice che un normale visto lavorativo non è abbastanza per lavorare alla SpaceX. Inoltre, il Dipartimento ha definito queste pratiche di assunzione come “di routine, diffuse e di lunga data” e ha affermato che “danneggiano gli richiedenti asilo e i rifugiati”. leggi anche Nuova legge sui social, X di Elon Musk fa causa alla California