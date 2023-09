Nuova legge sui social, X di Elon Musk fa causa alla California

La norma fissa requisiti di trasparenza per i social media, inclusi i controlli che esercitano sulla disinformazione, i discorsi di odio e l'estremismo. Nella documentazione depositata in tribunale la piattaforma spiega che la legge viola il primo emendamento della Costituzione e avrebbe come obiettivo l'eliminazione dei contenuti che non piacciono allo Stato

La X Corp di Elon Musk ha citato in giudizio lo Stato della California contestando la costituzionalità della legge che fissa requisiti di trasparenza per i social media, inclusi i controlli che esercitano sulla disinformazione, i discorsi di odio e l'estremismo. Nella documentazione depositata in tribunale, la piattaforma spiega che la legge viola il primo emendamento della Costituzione e ha come vero obiettivo quello di esercitare pressione sui social affinché eliminino i contenuti che non piacciono allo Stato.