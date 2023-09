Austria, scoperta una scarpa da bambino di 2000 anni fa

In Austria è stata trovata una scarpa con i lacci ancora intatti appartenuta a un bambino e risalente a più di 2.000 anni fa. Il modello è in pelle e la taglia corrisponde all'incirca a un numero 30. Secondo il Museo minerario tedesco di Bochum-Leibniz Research Museum for Geo-resources, la scarpa probabilmente è stata realizzata nel II secolo a.C.