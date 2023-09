Re Carlo e Camilla, cena di gala a Versailles e bacio fuori protocollo

Mondo

È passato un anno da quell’ 8 settembre del 2022 in cui il mondo ha detto addio alla Regina Elisabetta II , morta a 96 anni nell'anno del Giubileo di Platino - 70esimo di un'era iniziata nel lontano 1952 - e a 18 mesi dalla scomparsa dell'inseparabile consorte Filippo . Dodici mesi sono quindi passati anche dal giorno in cui il primogenito della sovrana è diventato Re Carlo III , affiancato dalla Regina consorte Camilla

Per il primo anniversario della morte della Regina, ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace, non è previsto alcun evento pubblico ufficiale. Re Carlo III trascorre in privato questa giornata, coincidente anche con la sua ascesa al trono, secondo la tradizione indicata dalla stessa sovrana in occasione delle ricorrenze della morte di suo padre, Giorgio VI, quando lei si concentrava in momenti di riflessione e preghiera