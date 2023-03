Proteste in Francia, Re Carlo III rinvia la visita a Parigi

La decisione - ha fatto sapere l'Eliseo - è legata alle tensioni nel Paese per la riforma delle pension ed è stata presa "da entrambi i governi, britannico e francese, in seguito a un colloquio telefonico fra il presidente e il re questa mattina". L'incontro, ha fatto sapere poi Macron, è stato rimandato all'inizio dell'estate

In seguito all’ondata di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni è stata rinviata la visita di re Carlo III in Francia, prevista a partire da domenica. Lo ha annunciato l'Eliseo che ha precisato come la decisione è seguita al fatto che "è stata annunciata una nuova giornata di azione nazionale contro la riforma delle pensioni". "La decisione - ha precisato la presidenza francese - è stata presa da entrambi i governi, britannico e francese, in seguito a un colloquio telefonico fra il presidente (Emmanuel Macron, ndr) e il re questa mattina, al fine di poter accogliere Sua Maestà re Carlo III nelle condizioni che corrispondono al nostro rapporto di amicizia".

Macron: "Visita rinviata a inizio estate"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nella conferenza stampa a chiusura del vertice ue a Bruxelles ha poi reso noto che la visita è stata rinviata a inizio estate.