Bagnanti aiutano uno squalo spiaggiato a tornare in mare: VIDEO

Quattro bagnati lo tirano per la coda, gli altri filmano il salvataggio. Un gruppo di persone in Florida ha aiutato uno squalo mako che si era arenato sulla spiaggia di Pensacola a ritornare in acqua. Uno degli uomini ha detto di aver visto lo squalo avvicinarsi alla spiaggia a "velocità sostenuta" e di essersi bloccato sulla sabbia. Durante il video si sente la moglie di uno dei bagnanti gridare: "Lascia stare, è troppo pericoloso". La coppia si trovava lì in vacanza dal Texas per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Il gruppo però è riuscito a riportare il pesce in acqua. Il predatore, dopo qualche istante di recupero delle forze, ha iniziato a nuotare verso acque più profonde.