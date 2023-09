Taiwan denuncia oltre 100 caccia cinesi attorno all'isola

Mondo

Per capire cosa potrebbe succedere, è utile fare un passo indietro. Nel 1949, anno di fondazione della Repubblica Popolare , è stato affermato il principio “ Esiste una sola Cina, Taiwan ne fa parte ”: poco prima, i nazionalisti – sconfitti dai comunisti della Repubblica – si erano rifugiati sull’isola. Gli Stati Uniti hanno accettato questa regola, ma con una modifica: la riunificazione è accettabile solo se pacifica e consensuale. Più di recente, Joe Biden si è impegnato a difendere Taiwan in caso di invasione, come ricorda Il Corriere della Sera

La possibilità che si generi un’azione di carattere bellico è sul tavolo. Come spiega il quotidiano di via Solferino, Xi Jinping ha reso la Cina sempre più nazionalista e intenzionata a espandersi come superpotenza in Asia. Quando Nancy Pelosi l’anno scorso andò in visita a Taipei, i cinesi risposero con undici missili. Nel corso delle ultime manovre, invece, i jet-15 sono penetrati nella “zona area di difesa” dell’isola