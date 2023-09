Brian Johnson, il miliardario che vuole ringiovanire

L’imprenditore tecnologico sta conducendo una guerra individuale contro l’invecchiamento: prende 100 pillole al giorno, rinuncia all'alcol e alla vita sociale ascolta articolo

Si alza alle 4.30, consuma tutti i pasti prima delle 11 e va a letto – rigorosamente da solo – alle 20.30, senza eccezioni. Ingerisce più di 100 pillole, bagna il suo corpo con la luce led e si siede su un dispositivo elettromagnetico ad alta intensità che, a suo avviso, rafforzerà il suo pavimento pelvico. Tutto questo allo scopo di rallentare il suo tasso di invecchiamento. Il suo obiettivo finale? "Non morire". È Brian Johnson, ideatore del progetto Blueprint, che gli garantisce guadagni miliardari nel tentativo di rallentare il suo invecchiamento. Per rincorrere il suo sogno non esita a fare trasfusioni con il sangue di suo figlio e a programmare il sesso monitorando le sue erezioni, come ha rivelato al Guardian.

Ha il cuore di un 37enne Johnson ideatore del progetto Blueprint sta cercando di diventare una specie di Benjamin Button. Per farlo ha arruolato un esercito di 30 medici ed esperti che monitorano ogni funzione corporea e creano diete, esercizi, trattamenti ad hoc per invertire il processo di invecchiamento. I test mostrano che il 46enne americano ha ridotto l’età biologica dei suoi organi di almeno cinque anni. Ha il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e la capacità polmonare di un 18enne. Il Johnson di prima era un uomo ricco, stressato e con pensieri suicidi che lo tormentavano. Poi ha deciso di cambiare vita. "Quello che faccio può sembrare estremo, ma sto cercando di dimostrare che l'autolesionismo e il decadimento non sono inevitabili". leggi anche Scoperto possibile meccanismo chiave dell'invecchiamento. Lo studio

La routine giornaliera La vita di Bryan Johnson è incastrata in una routine ferrea e tutto deve essere controllato, registrato e analizzato: peso, indice di massa corporea, grasso corporeo, temperatura, glicemia, variazioni della frequenza cardiaca e livelli di ossigeno. Ogni trattamento, terapia e test può essere seguito passo passo sul suo sito web creato per incoraggiare i fan a seguire il suo stile di vita. Per seguire il progetto Blueprint, però, servono più o meno 2 milioni di dollari all'anno. L'imprenditore come ha spiegato al Guardian sta progettando “di rendere presto disponibile una versione facile e a basso costo a chiunque sia interessato".



