Stati Uniti, incriminato Hunter Biden con tre capi di imputazione

Hunter Biden è stato incriminato con tre capi di imputazione, tutti collegati al possesso illegale di una pistola, acquistata mentendo sul suo consumo di droga. Il 6 settembre il procuratore speciale David Weiss aveva chiesto a un gran giurì di incriminare il figlio del presidente degli Stati Uniti (e capo dell’amministrazione americana) prima del 29 settembre, ovvero prima che scadessero i termini di prescrizione per tali reati. Un brutto colpo per Joe Biden che rischia di vedere a processo il figlio il prossimo anno, proprio mentre farà campagna elettorale per la rielezione.

Le accuse

L'accusa riguarda un acquisto di armi nel 2018, una Colt Cobra 38SPL: i pubblici ministeri sostengono che Hunter abbia mentito su un modulo federale sostenendo che in quel momento non usava droghe, mentre lui ha riconosciuto di essere stato, all'epoca, dipendente dal crack. I tre capi d'accusa sostengono che Hunter Biden abbia mentito consapevolmente sul suo uso di droghe. A luglio, si era arenato il tentativo di patteggiamento con Weiss messo in campo dagli avvocati di Biden jr: Hunter si sarebbe dichiarato colpevole di due violazioni fiscali (non aver pagato le tasse nel 2017 e nel 2018) mentre ammetteva il possesso illegale di un'arma ma non si dichiarava effettivamente colpevole di quel reato.