Usa, sparatoria in una scuola di Nashville: due studenti feriti

Sparatoria in un liceo di Nashville, Tennessee. Almeno due studenti sarebbero stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati da un altro studente nella caffetteria della scuola e sarebbero feriti. La polizia è sul posto e, in una nota, afferma che la "persona responsabile per la sparatoria non è più una minaccia". Chi ha aperto il fuoco si è infatti poi tolto la vita, secondo il portavoce della polizia April Weatherly.