Usa, senatori raggiungono accordo di principio su riforma armi

Il gruppo bipartisan di senatori degli Stati Uniti, che sta lavorando a una riforma delle armi, potrebbe annunciare nelle prossime ore l'accordo di principio raggiunto. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa prevederebbe, fra l'altro, un rafforzamento dei controlli per gli acquisti di pistole e fucili da parte di chi ha meno di 21 anni e un aumento dei fondi per la sicurezza delle scuole.

Il “Protecting Our Kids Acts”

Nei giorni scorsi la Camera americana, controllata da una maggioranza democratica, ha dato il via libera al “Protecting Our Kids Acts”: si tratta di un ampio pacchetto di misure sulle armi da fuoco che prevede significative restrizioni. Tra queste è previsto anche l'aumento da 18 a 21 anni dell'età per acquistare armi semiautomatiche. L’approvazione è arrivata con 223 voti a favore e 204 contrari, ma al Senato - dove i numeri sono in bilico tra democratici e repubblicani - è necessario un compromesso tra i due partiti.

Il “filibuster” e la necessità di un accordo

I democratici, come detto, sebbene abbiano una risicata maggioranza al Senato non hanno possibilità di approvare da soli la riforma: devono infatti superare il “filibuster”, traducibile in italiano come “ostruzionismo”. Si tratta di una procedura che consiste nel prolungare il dibattito su una proposta di legge, con il fine di impedire che su di esso venga presa una decisione. Per evitarlo è necessario che 60 senatori votino per passare a votare sulla maggior parte degli argomenti. Una regola che costringe molto spesso i due partiti a trovare un compromesso per evitare lo stallo.