McConaughey a Casa Bianca chiede stretta sulle armi: "Ora di cambiare"

L'attore, nativo di Uvalde, dove il 24 maggio è avvenuta la strage in cui sono morti 19 bambini, è intervenuto dal podio della sala briefing della White House. Visibilmente emozionato, ha indicato un paio di scarpe da ginnastica verdi - con disegnato un cuore - utilizzate per identificare una delle vittime. E ha spronato i parlamentari ad approvare nuove misure Condividi

È stato un intervento emozionante quello dell'attore premio Oscar Matthew McConaughey che, alla Casa Bianca, ha lanciato un appello contro le stragi con armi da fuoco negli Usa. La star ha indicato un paio di scarpe da ginnastica verdi - con disegnato un cuore - utilizzate per identificare una delle vittime uccise dal killer il 24 maggio, nella scuola elementare di Uvalde, Texas, città in cui lo stesso McConaughey è nato. Questo passaggio è stato uno dei momenti più intensi di un fuori programma andato in scena durante il tradizionale briefing a Washington.

La richiesta di una riforma sulle armi approfondimento Strage Texas, Matthew McConaughey: "Epidemia che possiamo controllare" L'attore, 52 anni, ha invocato una riforma sulle armi. Lui stesso ne possiede, ma ha spiegato di "aver imparato a Uvalde a essere un possessore responsabile". "Chiedo - ha aggiunto - che si chieda responsabilità a chi possiede armi, a chi ha quindici o ventuno fucili". L'attore ha poi chiesto che vengano rinforzati i controlli sugli acquirenti, vengano tolte le armi a chi ha problemi mentali e può mettere a rischio se stesso o gli altri. "Proteggere gli Usa per le generazioni future" "Siamo in una finestra di opportunità mai avuta prima. Una finestra dove sembra che un reale cambiamento sia possibile", ha affermato McConaughey. "Io sono qui oggi nella speranza di mettere l'energia, la ragione e la passione che ho nel cercare di trasformare questo momento in realtà. Perché, come ho detto, questo momento è diverso". "Abbiamo l'occasione - ha continuato - di raggiungere un livello più alto di discussione, che vada sopra la nostra appartenenza politica. Una possibilità che vada oltre l'idea di proteggere il nostro partito, ma protegga il nostro Paese ora e per le generazioni future".

L'incontro con Biden approfondimento Stories, "Matthew McConaughey - One Man Show". L'INTERVISTA Dopo il suo intervento, l'attore è andato via, senza rispondere alle domande dei giornalisti. In precedenza, McConaughey - come ricorda anche il New York Times - aveva incontrato brevemente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alcuni rappresentanti del Congresso. Un gruppo bipartisan è ora al lavoro per trovare un compromesso che porti a una riforma.