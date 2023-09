Spagna, sposa murata in casa da amici per scherzo prima del matrimonio

Spettacolo

Matrimoni 2023, gli abiti da sposa da copiare alle celebrity. FOTO

La cantautrice veneta, che ha detto “Sì, lo voglio” lo scorso 29 giugno in Umbria, ha incantato i fan con un look non tradizionale, rock e femminile, proprio come lei. Bridal trend a parte, tutte le spose, anche quelle famose, per il loro giorno speciale provano a coniugare tradizione, romanticismo e stile personale. Ecco le foto degli abiti bianchi più belli delle celebrity di casa nostra ed internazionali, una carrellata di ispirazioni indispensabili per tutte le brides to be a cura di Vittoria Romagnuolo

Abito corto a maniche lunghe, senza scollatura e arricchito con cristalli che richiamano il design floreale del pizzo, pregiatissimo, con cui è stato confezionato. È incantevole Annalisa in Dolce & Gabbana nel giorno del suo matrimonio con Francesco Muglia, sposato in Umbria con una cerimonia religiosa molto privata. La cantautrice che per il giorno delle promesse non ha rinunciato al suo stile romantico e rock ha completato il minidress bianco con pump in tessuto e col plateau. L'acconciatura è una coda di cavallo

Naomi Watts, che ha sposato a sorpresa il compagno e collega Billy Crudup, ha mostrato su Instagram il look del suo wedding day col quale è stata immortalata dai fotografi in giro per New York. L'attrice ha optato per una creazione sofisticata di Oscar de la Renta in pizzo guipire con le spalline larghe e la scollatura quadrata, lunga fino alla caviglia. Con gli occhiali da sole color crema e il bouquet piccolo e raffinato, l'attrice è chic e senza sforzo