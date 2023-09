Usa, sposa gli invitati vestiti di nero. TikTok: "Sembra un funerale"

Il matrimonio della statunitense Jordan Bussey è diventato virale sul social. A suscitare tanta curiosità è il "total black" scelto per amici e parenti dalla sposa. Per lei invece il classico abito bianco. Tra i commenti c'è chi apprezza e chi invece critica la scelta ritenendola poco opportuna

Le reazioni sui social

La sposa ha pubblicato quattro giorni fa un video delle nozze sul suo profilo TikTok (@jorbussey). Il matrimonio è stato celebrato il 9 febbraio ma la storia è diventata virale in questi giorni, dopo che la creator ha scelto di ripubblicare un ricordo di quel giorno importante. La curiosa preferenza di Bussey non è passata inosservata: undici milioni di visualizzazioni e 40mila utenti hanno salvato la clip. I commenti si dividono tra chi apprezza, commentando con "Ecco come voglio il mio futuro matrimonio" o "è un ottimo dress code perché è il colore più facile da indossare", e chi invece lo trova di cattivo gusto: "mi spiace per la tua perdita", ironizza un'utente accompagnando il tutto con un cuore nero. In molti trovano eccessiva l'atmosfera funebre creata dalla mancanza di colore tipica dei matrimoni.