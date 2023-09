Real M., arrestati 3 giocatori delle giovanili: video hard con minore

La notizia è riportata da El Confidencial: il giornale on line lascia intendere che la vicenda potrebbe allargarsi anche ad altri giocatori, pure della prima squadra

La polizia spagnola ha arrestato tre giocatori delle giovanili del Real Madrid, dei quali non è stato diffuso il nome, con l'accusa di aver distribuito un video a sfondo sessuale con una minorenne. Gli arresti arrivano in un momento difficile per il calcio spagnolo, a causa delle accuse di abusi sessuali contro l'ex capo della federazione calcistica Luis Rubiales che il mese scorso ha baciato sulle labbra la vincitrice della Coppa del Mondo Jenni Hermoso.

Notizie diffuse da El Confidencial



A denunciare il fatto, il 6 settembre, la madre della ragazzina: i tre giocatori avrebbero inoltrato il filmato nella chat di squadra su WhatsApp, generando una catena di condivisione. Secondo il quotidiano spagnolo on line potrebbero esserci molti più giocatori coinvolti, anche della prima squadra.