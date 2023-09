Ciclismo, malore in auto e incidente: Van Hooydonck gravissimo

L'incidente

Van Hooydonck, che lo scorso luglio ha corso il Tour de France accanto al suo compagno di squadra e maglia gialla Jonas Vingegaard, secondo le prime ricostruzoni a seguito di un malore al volante ha perso il controllo del mezzo, colpendo altre cinque auto a un incrocio prima di fermarsi. La moglie incinta del ciclista è rimasta fortunatamente illesa. Il direttore sportivo della Jumbo, Grischa Niermann, ha parlato così dell'incidente ai media presenti alla Vuelta: "Non so molto di più di quello che dicono i media - ha detto, come riportato da 'Sporza' -. Sappiamo che ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. Penso che sia in coma artificiale. Non posso confermare se sia o meno in pericolo. Speriamo che Nathan stia bene e che le sue condizioni migliorino. E che sua moglie stia bene. I corridori hanno reagito con forza a questa notizia. Siamo qui alla Vuelta, abbiamo la maglia di leader e presto correremo. Non è facile. E spero che presto potremo cambiare idea. Ma vuoi questo tipo di notizie, non sentirle mai. Possiamo solo sperare".