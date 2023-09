Uk, ex militare evaso sospettato di spionaggio: continuano le ricerche

Mondo

Non solo Wagner: quali sono le altre compagnie militari private russe

Non c'è solo la brigata fondata da Prigozhin - morto lo scorso 23 agosto - tra i gruppi paramilitari attivi in Russia. Dalla Bars all'Unione dei volontari del Donbass, si tratta di formazioni spesso legate a gruppi industriali o ad apparati militari e della sicurezza. Per tutte, adesso vale l’obbligo di prestare giuramento di fedeltà allo Stato e all’ordine costituzionale, come stabilito da un decreto firmato da Putin

La più conosciuta resta la Wagner, ma sono molte le compagnie militari private operanti in Russia, a volte attive al fianco delle truppe regolari nel conflitto in Ucraina: Redut, Bars, Don, Unione dei volontari del Donbass. Per tutte, adesso vale l’obbligo di prestare giuramento di fedeltà allo Stato e all’ordine costituzionale, come stabilisce un decreto firmato il 25 agosto dal presidente russo Vladimir Putin

Come per la Wagner – che lo scorso 23 agosto ha perso il suo leader Yevgeny Prigozhin, quel giorno a bordo di un aereo che si è schiantato in circostanze ancora da chiarire nella regione russa di Tver – anche le altre compagnie paramilitari sono spesso legate a gruppi industriali o ad apparati militari e della sicurezza