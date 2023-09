Emmanuelle Béart: “Sono stata vittima di incesto. Mio padre non c'entra"

L'attrice francese Emmanuelle Béart ha rivelato pubblicamente di essere stata vittima di incesto fra i 10 e i 14 anni, in un documentario - intitolato 'Such a Resounding Silence' ('Un silenzio così assordante') - che ha codiretto e che andrà in onda il 24 settembre sul canale M6. Anastasia Mikova, co-regista del progetto, ha rivelato alla stampa che "l'aggressore di Emmanuelle non era Guy Béart", suo padre, celebre cantante morto nel 2015. La precisazione è stata fatta da Mikova su richiesta dell'attrice, non presente alla conferenza stampa per "motivi familiari". Emmanuelle Béart, 60 anni, ha detto di non voler svelare l'identità dell'aggressore, in quanto - spiega la coregista - non è questa "la missione" del film. Nel documentario vengono rivelate e raccontate quattro storie di incesti, fra cui quello di cui fu vittima l'autrice.