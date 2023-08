Epidemia di Legionella nel sudest della Polonia, 16 morti

Salute e Benessere

L'allarme arriva dagli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in occasione della Settimana europea dell'immunizzazione. 'Nonostante le comprovate caratteristiche di sicurezza ed efficacia dei vaccini, i Paesi di Ue/See e di tutto il mondo continuano a registrare focolai di malattie prevenibili a causa di tassi di copertura vaccinale insufficienti', ha sottolineato l'agenzia

L’Europa sarebbe ancora a rischio epidemie a cause delle perduranti lacune nella copertura vaccinale nei Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo. L’allarme arriva dall'Ecdc , il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie , proprio in occasione della Settimana europea dell'immunizzazione (23-30 aprile)

Sempre secondo l’agenzia, “indipendentemente dal buon andamento complessivo dei programmi di immunizzazione in Ue/See durante la pandemia di Covid-19 e dagli enormi sforzi mesi in atto per realizzarli" esistono ad oggi “notevoli lacune vaccinali e disparità di copertura tra Paesi e regioni". Situazione che preoccupa proprio in relazione a possibili epidemie nell'area