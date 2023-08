Il processo a Trump in Georgia sarà trasmesso su YouTube

Lo ha deciso il giudice Scott McAfee: sarà possibile vederlo sul canale della Fulton County Court. Intanto, l’ex presidente Usa si è dichiarato non colpevole dei 13 reati che gli vengono contestati nel processo in cui deve rispondere delle accuse di aver tentato di sovvertire i risultati del voto del 2020, per cui è stato formalmente arrestato lo scorso 25 agosto. Alla prossima udienza ad Atlanta, prevista per il 6 settembre, il tycoon non comparirà davanti al giudice ascolta articolo

Il processo in cui Donald Trump dovrà rispondere del tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia sarà trasmesso live su YouTube, sul canale della Fulton County Court, come deciso dal giudice Scott McAfee e riportato da Atlanta News First. Intanto, l'ex presidente Usa – per mezzo del suo avvocato Steve Sadow - ha presentato oggi, 31 agosto, una dichiarazione di non colpevolezza nei confronti dei 13 reati che gli vengono contestati nel processo, per cui è stato formalmente arrestato lo scorso 25 agosto. Il suo team di legali ha anche annunciato che alla prossima udienza ad Atlanta, prevista per il 6 settembre, non comparirà davanti al giudice, possibilità prevista dalla legge statunitense.

La quarta incriminazione per Trump Il caso in questione, la quarta incriminazione per Trump, vede il tycoon imputato insieme ad altre 18 persone, tutte accusate dalla procuratrice Fanny Willis di diversi crimini, tra cui cospirazione e violazione della legge anti-racket, sollecitazione ad un pubblico ufficiale di violare il giuramento, associazione a delinquere in contraffazione di primo grado e associazione a depositare documenti falsi. Aumenta lo scarto tra Trump e DeSantis in vista delle presidenziali E mentre si continua ancora a parlare della foto segnaletica scattata a Trump il giorno del suo arresto, quando poi era stato rilasciato dietro una cauzione da 200mila dollari, il gradimento dell'ex capo della Casa Bianca è schizzato alle stelle. Continua così ad aumentare il distacco tra Trump e il suo principale avversario come candidato repubblicane alle presidenziali 2024, il governatore della Florida Ron DeSantis. Negli ultimi giorni la campagna di Trump ha guadagnato sette milioni di dollari, proprio grazie alla vendita dei gadget – tazze, magliette e cappellini – con stampata sopra la foto segnaletica.

Ancora guai giudiziari Nel futuro di Trump ci sono però ancora guai giudiziari in vista. In attesa che inizino i processi per le quattro incriminazioni, l'ex presidente dovrà affrontare un nuovo procedimento, a ottobre, per la causa con cui la procuratrice di New York Letitia James lo accusa di aver gonfiato il valore dei suoi asset fino a 2,2 miliardi di dollari. Gli avvocati di Trump, sempre oggi, hanno chiesto l'archiviazione. La procuratrice James non sembra però preoccupata: "Sulla base di prove inconfutabili, nessun processo è necessario per far sì che la corte determini che" Trump e il suo team abbiano "materialmente gonfiato il valore degli asset", si legge nelle carte depositate in tribunale. Sui media Usa sono trapelate anche alcune parti della deposizione dello scorso aprile con cui Trump, sotto giuramento, si era mostrato persino offeso dall'idea che la sua ricchezza possa essere stata gonfiata. La presidenza degli Stati Uniti è "il lavoro più importante al mondo, si salvano milioni di vite", avrebbe dichiarato Trump, rivendicando anche di aver evitato una catastrofe nucleare quando era alla guida della Casa Bianca. "Avremmo avuto un olocausto nucleare se non avessi affrontato la Corea del Nord. E se volete sapere la verità - ha avvertito - penso che ora potremmo avere una guerra nucleare".