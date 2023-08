Australia, fissato il referendum per riconoscere gli aborigeni

Il prossimo 14 ottobre gli australiani voteranno per approvare, o meno, l'introduzione di un nuovo organo consultivo che riconosca formalmente gli aborigeni. Se vincerà il sì, la comunità indigena avrà rappresentanza in Parlamento e potrà fornire pareri non vincolanti sulle leggi che la riguardano

Il governo australiano ha fissato ufficialmente la data del prossimo referendum per riconoscere formalmente i popoli indigeni. Si tratta di un momento storico per il Paese che il prossimo 14 ottobre voterà per aggiungere, o meno, un nuovo capitolo alla Costituzione che prevede di introdurre un organo consultivo ex novo in grado di aumentare la rappresentanza degli aborigeni, la Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, o semplicemente Voice.