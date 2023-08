Maltempo Spagna: pianti e urla dei passeggeri per turbolenze su volo

Il pilota dell'aereo viste le condizioni non è riuscito ad atterrare a Palma e ha decisio di virare e tornare ad Alicante

Panico su un volo diretto a Maiorca, isola spagnola delle Baleari, quando l'aereo ha attraversato una tempesta dove il vento sferzava ad oltre 130 km orari. Un video sui social documenta che cosa è accaduto a bordo. Il volo partito da Alicante in Spagna ha iniziato a tremare vistosamente e a passare dentro vuoti di aria che a bordo hanno scatenato la paura dei passeggeri. Alcuni urlavano altri vomitavano mentre l'aereo barcollava in alta quota; a bordo anche diversi bambini che piangevano e stavano male. Il capitano del volo viste le condizioni non è riuscito ad atterrare a Palma e ha decisione di virare e tornare ad Alicante.