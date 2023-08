Il Giappone denuncia clima molestie in Cina su acqua Fukushima

Il Giappone protesta contro le molestie subite dai suoi cittadini in Cina dopo il rilascio nell'oceano delle acque trattate della disastrata centrale di Fukushima. Confermando il lancio di un mattone contro l'ambasciata nipponica a Pechino, il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, ha definito "estremamente deplorevole e preoccupante" la situazione. E ancora: "Vorremmo esortare nuovamente il governo cinese ad adottare immediatamente tutte le misure adeguate, come invitare i suoi cittadini ad agire con calma per evitare che la situazione peggiori". Denunciate anche minacce e indimidazioni, in Cina, verso due scuole giapponesi. Da parte sua, a Cina ha risposto che "protegge la sicurezza" degli stranieri nel paese (IL RISARCIMENTO)