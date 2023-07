L'acqua di Fukushima sarà scaricata nell'Oceano: via libera dall'Aiea

Secondo l'agenzia, lo scarico è "in linea con gli standard di sicurezza dell'Onu" ed è "trascurabile" l'impatto radiologico per la popolazione e l'ambiente. Critica la Cina: rapporto frettoloso

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il via libera allo scarico nell'oceano delle acque della centrale di Fukushima, devastata dalla triplice catastrofe (sisma, tsunami, incidente nucleare) dell'11 marzo 2011. Secondo l'agenzia, lo scarico è "in linea con gli standard di sicurezza dell'Onu" ed è "trascurabile" l'impatto radiologico per la popolazione e l'ambiente. Stamane era arrivato in Giappone il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida. Critica la posizione della Cina: "Rapporto frettoloso".