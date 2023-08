Regno Unito, guasto al sistema di controllo aereo: restrizioni ai voli

A seguito di un guasto che ha colpito i sistemi di controllo per il traffico aereo, molti voli nel Regno Unito stanno subendo pesanti ritardi. Per il momento non è prevista la chiusura totale dello spazio aereo

L'autorità britannica per il traffico aereo (Nats) ha comunicato come un guasto abbia colpito i propri sistemi di controllo, motivo per il quale sono state applicate restrizioni a diversi voli in arrivo e in partenza dal Regno Unito per garantirne la sicurezza. La Bbc riporta come molte compagnie abbiano avvertito i passeggeri dei diversi ritardi accumulati.

La situazione

Nats al momento parla di un problema di tipo informatico di grave entità, l'autorità europea per il traffico aereo Eurocontrol di ritardi molto evelati, tuttavia al momento non è prevista la chiusura dello spazio aereo sulla Gran Bretagna. Ritardi e cancellazioni in molti aeroporti britannici e irlandesi, in Inghilterra a Gatwick per il momento tuttavia non si riscontrano problemi. British Airways in un comunicato ha affermato di: "Lavorare a stretto contatto con Nats per comprendere l'impatto del problema tecnico e di mantenere i clienti aggiornati con le ultime informazioni".