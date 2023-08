Austria, abbonamento gratis sui mezzi se ti fai tatuaggio per il clima

"Una promozione che ti entra nella pelle". È l'incipit di presentazione di un'iniziativa lanciata dal governo in Austria per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. La promozione, lanciata da qualche settimana, consiste nell'offrire un anno di abbonamento gratuito a chi si tatua la scritta "KlimaTicket", ossia il nome del biglietto unico per accedere ai servizi di trasporto pubblico, o un simbolo che richiama la lotta al cambiamento climatico tra quelli proposti. Senza promozione, lo stesso abbonamento annuale costa 1.095 euro.

L'iniziativa

La proposta è stata lanciata dalla ministra per il Clima e l'Energia Leonore Gewessler durante il Frequency Festival nella città di St Pölten. Da allora sono stati organizzati altri eventi dove alcuni dei partecipanti hanno potuto tatuarsi la scritta "KlimaTicket" o uno dei simboli. Le prime tre persone che a ogni evento si sono tatuate hanno ricevuto il biglietto annuale in omaggio. Altri, invece, hanno comunque chiesto e ottenuto di farsi fare il tatuaggio, in maniera totalmente gratuita, anche se non erano tra i primi tre. Non sono mancate però le polemiche dell'opposizione che ha accusato il governo di farsi pubblicità letteralmente sulla pelle delle persone.