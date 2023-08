Corea del Nord, Giappone: lanciato un “sospetto missile balistico”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo La Corea del Nord ha lanciato un “sospetto missile balistico”. A dirlo è l'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida sulla piattaforma social X (ex Twitter). Non è ancora chiaro quale tipo di missile potrebbe essere stato lanciato. L'agenzia Kyodo, citando il governo di Tokyo, ha affermato che il missile stava sorvolando il Giappone. I Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno dichiarato che Pyongyang ha sparato "quello che il Nord sostiene essere un veicolo spaziale". Nei giorni scorsi Pyongyang aveva notificato alla guardia costiera giapponese l’intenzione di lanciare un satellite tra il 24 e il 31 agosto: il lancio di cui ora parla Tokyo è avvenuto il primo giorno della finestra temporale riservata al lancio del satellite.

Il tentativo fallito a maggio

A maggio, come detto, la Corea del Nord aveva già tentato di mettere in orbita quello che ha descritto come il suo primo satellite da ricognizione militare, ma il razzo che lo trasportava è precipitato in mare pochi minuti dopo il lancio. Pyongyang aveva spiegato di aver sviluppato il satellite spia come necessario contrappeso alla crescente presenza militare statunitense nella regione. Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone avevano condannato il lancio del satellite di maggio come una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono allo Stato dotato di armi nucleari di utilizzare la tecnologia dei missili balistici. Gli analisti avevano sottolineato che esiste una significativa sovrapposizione tecnologica tra lo sviluppo di missili balistici intercontinentali e le capacità di lancio nello Spazio. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha poi fatto dello sviluppo di un satellite spia militare una priorità assoluta. Lo schianto del satellite a maggio aveva dato il via a una complessa operazione di recupero da parte della Corea del Sud, durata 36 giorni, che ha coinvolto una flotta di navi di soccorso navale, dragamine e sommozzatori. Le parti recuperate del razzo e del satellite sono state analizzate da esperti della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha poi affermato che il satellite non aveva alcuna utilità militare.