Pakistan, otto persone bloccate in funivia: anche sei bambini

Paura in Pakistan dove in queste ore otto persone, tra cui sei bambini, sono intrappolate in queste ore nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle di una remota regione nord-occidentale del Paese: lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Ndma). I bambini stavano utilizzando la funivia per andare a scuola quando un cavo si è rotto a un'altezza di circa 365 metri. "La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.