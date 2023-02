Strage funivia Cermis, 25 anni fa l'incidente che causò 20 morti

Tre febbraio 1998, 25 anni fa. Diciannove persone entrano in un vagoncino della funivia del Cermis, in località Canavese, nelle Dolomiti trentine della val di Fiemme. Erano passate da poco le 15: la giornata di sci stava volgendo al termine. In aria, quattro Marines americani stavano volando a bordo di un Grumman EA-6B Prowler. Decollati alle 14:36 dalla base di Aviano (Friuli-Venezia Giulia), avrebbero dovuto svolgere un addestramento a bassa quota. I militari avevano portato con sé le macchine fotografiche. Sapevano che sarebbe stato un volo spettacolare, in mezzo alle cime innevate delle montagne italiane. Per Richard Ashby, pilota e comandante del velivolo, sarebbe anche stato l’ultimo viaggio in aria prima di tornare a casa. I piloti non rispettano le leggi italiane né sull’altezza minima consentita, né sulla velocità massima. Alle 15:12 l’aereo trancia un cavo della funivia, colpendolo a una velocità stimata intorno agli 800 chilometri orari e a un’altezza di 100 metri dal suolo. La legge italiana, in quelle zone, non consentiva di scendere sotto i 600 metri. La cabina precipita da un’altezza di 108 metri, in soli sette secondi. Non si salva nessuno: i morti sono 20, compreso il manovratore. La vittima più giovane è il polacco Philip Strzelczyk, di 14 anni. L’aereo scappa e i militari cercano subito di insabbiare quanto successo.

Le indagini

Sugli schermi delle televisioni di tutto il mondo rimbalzano le immagini delle macerie della cabina gialla. A terra c’è anche la fune d’acciaio che reggeva la cabina, spezzata. Gli inquirenti trentini partono subito in direzione Aviano. Nonostante le rimostranze dei Marines, riescono a entrare nell’hangar dove riposano gli aerei. Ne trovano uno in procinto di essere smontato. La scatola nera è sparita. Non ci sono molti dubbi, almeno per i magistrati italiani: la responsabilità è di quell’aereo, come avrebbe poi dimostrato anche la presenza dei resti della fune dell’acciaio all’interno dell’impennaggio di coda. Il presidente Usa Clinton chiama il premier italiano Romano Prodi, che gli prospetta la possibilità di vietare agli americani di utilizzare le basi italiane nell'ambito delle operazioni Nato in corso.

L'assoluzione per omicidio

I pm di Trento hanno tutta l’intenzione di processare l’equipaggio del volo in Italia. Non sarà così, anche perché è in vigore una convenzione sullo status giuridico dei militari NATO che – secondo il gip – accorda la giurisdizione ai tribunali Usa. Solo il capitano Ashby e il navigatore e copilota Joseph Schweitzer compaiono davanti alla Corte marziale di Camp Leujen (Carolina del Nord), che deve decidere se assolverli o condannarli dalle accuse di quelli che in Italia chiamiamo omicidio preterintenzionale e omicidio colposo. In appena un anno la questione sembra chiudersi: entrambi sono assolti dalle accuse di omicidio, anche se viene riconosciuto che l’aereo stava viaggiando troppo veloce e a quota troppo bassa.