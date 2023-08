New York, auto investe pedoni sulle strisce: ferita coppia di italiani

Una vettura è passata con il semaforo rosso investendo almeno sette persone che stavano attraversando le strisce pedonali a Midtown Manhattan. La macchina poi è scappata e si è schiantata nel Queens in uno scontro che ha coinvolto altre vetture. Coinvolta nell’incidente una coppia di persone originarie di Piacenza

Un’auto ha investito almeno sette persone che stavano attraversando le strisce pedonali a Midtown Manhattan, sulla 36esima Strada e Sesta Avenue, e poi è scappata. Anche alcuni italiani sarebbero rimasti coinvolti. Cinque persone sono state portate d'urgenza al Bellevue Hospital e secondo alcune fonti riportate dal New York Post una è in condizioni critiche. L'autista, passato col rosso al volante di una Honda Accord, dopo l'incidente ha proseguito la sua corsa dirigendosi verso il Midtown tunnel, si è quindi schiantato nel Queens in uno scontro che ha coinvolto altre vetture. La polizia ha arrestato una donna di 29 anni che ritiene una "persona sospetta" nella vicenda.