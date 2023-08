New York, trovato morto in casa lo chef italiano Riccardo Zebro

Chi era Riccardo Zebro

Lo chef era a New York dal 2016. Era originario di Cassina De’ Pecchi, in provincia di Milano, dove lo aspettavano da qui a poche settimane per le vacanze. Nella ristorazione era entrato da giovanissimo, partendo dall'hotel Sheraton Diana Majestic in Porta Venezia, a Milano. Aveva cominciato come commis di cucina fino ad arrivare al ruolo di capopartita nella brigata di Paolo Croce. Poi aveva cominciato a viaggiare, dalle Bermuda fino a New York, dove ha lavorato nel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho, e al Sant'Ambroeus. Nel 2018 ha anche avuto modo di cucinare i suoi piatti per l'attore Robert De Niro. Era un testimonial orgoglioso della cucina italiana, dai ravioli del plin ai tajarin fino al risotto al nero di seppia.