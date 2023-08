Cisgiordania, due israeliani uccisi in sparatoria a Huwara

Due cittadini israeliani sono morti in una sparatoria avvenuta in un autolavaggio nei pressi della cittadina palestinese di Huwara in Cisgiordania. A riferirlo è stato l’esercito israeliano sui suoi canali social. I servizi di pronto soccorso hanno precisato che le vittime sono due uomini, uno di 60 anni e l'altro di 30. “È stato effettuato un sospetto attacco a colpi di arma da fuoco contro alcuni civili israeliani”, si legge in una nota. Nel frattempo, i soldati dell'Israel Defence Force stanno inseguendo i sospetti. Nell’area sono stati posizionati posti di blocco. Nel frattempo, come riporta il Times of Israel, è arrivata la reazione di Hamas, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese, che ha definito la sparatoria un atto “eroico” e una “risposta ai crimini dell’occupazione e una vendetta per il sangue dei martiri palestinesi e i danni ai Luoghi santi”. Huwara è già stata teatro di un attentato palestinese contro gli israeliani e di un assalto di ritorsione alla cittadina da parte dei coloni.