Dall'Arcidiocesi di Colonia oltre 1000 collegamenti a siti porno

A Colonia, membri del clero e altri dipendenti sarebbero stati responsabili di "tentativi massicci di accedere a siti porno dai computer dell'arcidiocesi" cattolica, con oltre 1000 tentativi di accesso. Tra le "decine di dipendenti" interessati a questi siti c'erano anche "ecclesiastici di alto livello". Lo racconta un articolo del giornale locale Kölner Stadt-Anzeiger. Come riporta Welt, l'arcidiocesi ha confermato che i dati sono il risultato di un controllo di routine da parte del fornitore di servizi informatici della sede ecclesiastica, per sincerarsi che i firewall fossero in grado di bloccare i tentativi di collegamento a siti ritenuti a rischio. "Sulla base dei controlli di routine, non sono emerse indicazioni di comportamenti penalmente rilevanti", ha aggiunto l'arcidiocesi. Un portavoce della Procura di Colonia ha detto che l'elenco dell'arcidiocesi è a disposizione dell'autorità. Finora, tuttavia, non vi è alcun sospetto di reato, né vi sono procedimenti preliminari. Il vicario generale Guido Assmann ha sottolineato: "Abbiamo un gran numero di dipendenti impegnati e affidabili nel settore ecclesiastico, e mi dispiace molto quando il comportamento di singoli individui getta un'ombra sul loro lavoro". A giugno, proprio la Procura di Colonia aveva preso provvedimenti nei confronti di un dipendente dell'arcidiocesi, sospettato di possedere materiale pedopornografico, in un'indagine però separata. Nel frattempo, questa persona non lavora più presso la diocesi.