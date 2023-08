Alexzandra Kekesi nuovo manager: "Renderemo Pornhub più rispettabile"

La Head of Community and Brand, nominata dalla nuova proprietà, la canadese Ethical Capital Partners, ha il compito di ripulire l'immagine del sito porno che conta 22 milioni di utenti

Alexzandra Kekesi è stata nominata Head of Community and Brand di Pornhub, il sito di contenuti porno con ventidue milioni di utenti registrati. “Voglio aiutare le persone a vedere Pornhub come un marchio, i valori che ci stanno a cuore, ciò che rappresenta davvero, e a raggiungere un alto livello di rispettabilità”, ha detto Kekesi, che è stata per anni direttrice marketing per il gruppo, alla quale la nuova proprietà, la canadese Ethical Capital Partners, ha dato il compito di ripulire l'immagine del sito. A riportare la notizia è La Repubblica.