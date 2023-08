Usa, due afroamericani torturati per ore da sei agenti bianchi

Due afroamericani sono stati torturati per diverse ore da parte di sei agenti bianchi. L'episodio di abusi a opera della polizia statunitense è accaduto a Braxton, in Mississippi, e risale al 24 gennaio scorso, ma è stato rivelato solo adesso. Secondo quanto riporta la Cnn citando un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore generale del Mississippi, gli agenti sono accusati di 13 crimini in relazione alle "torture e abisi fisici" di due uomini, recita la nota del Dipartimento di Giustizia.