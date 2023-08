Saint-Tropez, cameriere insegue cliente: 500 euro mancia troppo bassa

Un turista italiano è stato vittima di uno spiacevole episodio a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, dove dopo aver consumato un pasto in un ristorante e aver lasciato una mancia da 500 euro, è stato inseguito da un cameriere che ha preteso ne lasciasse 1.000. L'episodio è stato riportato dai quotidiani della zona Nice Matin e Var Matin.

Sindaca Saint-Tropez: "Estorsione"



L'episodio che ha coinvolto il facoltoso turista italiano è stato definito dalla sindaca di Saint-Tropez Sylvie Siri: "Di racket e estorsione", sottolineando come l'amministrazione stia cercando di contrastare questo malcostume diffuso con l'apposizione degli adesivi "Signal Conso" fuori dai locali, che tramite l'utilizzo di QR Code permettono ai clienti di segnalare eventuali abusi. I giornali francesi inoltre spiegano come nelle più rinomate zone della Costa Azzurra, sia abitudine non garantire la prenotazione ai clienti che, a seguito di una ricerca sul web, non siano ritenuti abbastanza ricchi o generosi.