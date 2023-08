Porto Cervo, conto da 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua

Economia

Carburanti, ancora rialzi: benzina in autostrade oltre 2 euro al litro

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati a questa mattina, sulle autostrade il prezzo medio della benzina in modalità self è 2.014 euro/litro. Il gasolio self è a 1.917 euro/litro. La media per il Gpl è a 0,841 euro/litro mentre il metano servito si colloca a 1.528. Su base regionale i prezzi medi più alti per la benzina sono a Bolzano e in Puglia

In Italia è iniziato il weekend pre-Ferragosto, con il consueto esodo da bollino nero su strade e autostrade. Chi viaggia in questi giorni deve mettere in conto anche prezzi in aumento per fare rifornimento. Le rilevazioni sui carburanti indicano rialzi sulla rete italiana

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati a questa mattina, sulle autostrade il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 2.014 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1.917 euro/litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano a 0,841 euro/litro di media. Infine, il prezzo medio del metano auto servito si colloca a 1.528