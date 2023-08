Corea del Sud, crolla tasso natalità: organizzati appuntamenti al buio

Economia

Natalità, come funzionano gli incentivi nei vari Paesi europei

Maggiori servizi e incentivi alle coppie: sono queste le strade intraprese da tutti i Paesi europei per cercare di alzare il loro indice di natalità. L’Italia sembra più propensa a seguire il modello ungherese, dove ogni anno viene speso quasi il 6% del Pil per agevolare tanto le donne che decidono di sposarsi quanto le coppie. In Germania e Francia si privilegia l’accesso a servizi come i nidi, mentre in Spagna i papà hanno 16 settimane di congedo

L’obiettivo è quota 2. Non una missione impossibile per l’Italia, che parte da una media di 1,24 bambini per coppia, ma che sarebbe comunque un risultato a malapena sufficiente per mantenere inalterata la popolazione, al netto del saldo immigrati/emigrati. L'Italia, con la proposta del ministro Giorgetti di azzerare le tasse alle donne con figli, sembra più vicina al modello ungherese anche se c'è un altro modo per alzare il proprio indice di natalità, usato in Europa occidentale

IN EUROPA OCCIDENTALE – Il modello seguito in Europa occidentale, in particolare in Svezia, Francia e Germania, prevede di incentivare il lavoro femminile, aumentando nello stesso tempo i servizi, come i nidi, che permettano di poter conciliare il lavoro con la vita a casa