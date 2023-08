Giappone e Corea del Sud, allerta meteo per l'arrivo tempesta Khanun

Mondo

Il 9 agosto del 1945 venne sganciata la bomba atomica sulla città giapponese. Dopo 60 anni per la prima volta le celebrazioni in memoria delle vittime si svolgono in un centro cogressi della città giapponese, per ragioni di sicurezza dovute al passaggio del tifone Khanun. Il bilancio delle vittime dell'ordigno nucleare dal 1945 a oggi è salito a circa 74mila morti