Tifone Khanun, stato d'allerta a Taiwan e nella Cina sud orientale

Secondo le autorità meteorologiche dell'isola, il passaggio della perturbazione nell'area porterà fino a 80 millimetri di pioggia in 24 ore

Il tifone Khanun si sta avvicinando al nord di Taiwan, dove le autorità locali hanno annunciato la chiusura di scuole e uffici pubblici per giovedì. Lo riferisce l'agenzia di stampa Cna, informando che la misura interessa città come la capitale Taipei, Keelung e Yilan. Secondo le autorità meteorologiche dell'isola, il passaggio del tifone nell'area porterà fino a 80 millimetri di pioggia in 24 ore.